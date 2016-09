FN's Sikkerhedsråd aflyser hastemøde om Syrien

Rusland lægger pres på FN's Sikkerhedsråd for at godkende en aftale om Syrien, men flere lande er afventende.

På mødet skulle amerikanske og russiske udsendte have fremlagt detaljerne i en fælles aftale, som blandt andet indeholder et krav om våbenhvile i Syrien.

FN's Sikkerhedsråd har fredag aflyst et hastemøde, hvor en amerikansk-russisk aftale om Syrien skulle have været drøftet.

Derudover vil landene levere bistandshjælp til Syrien og kæmpe en fælles kamp mod de islamistiske oprørere i landet.

Rusland, som er Syriens vigtigste allierede, presser på for at få sikkerhedsrådet til at godkende aftalen. Men Frankrig og andre rådsmedlemmer har sagt, at de bliver nødt til at kende flere af detaljerne i aftalen først.