FN's Sikkerhedsråd advarer Nordkorea efter ny missiltest

Kina, der er Nordkoreas vigtigste allierede og største samhandelspartner, er således også enig i at fordømme missilaffyringen, der fandt sted søndag morgen koreansk tid.

Sikkerhedsrådet er parat til at stramme sanktionerne over for Nordkorea, hvis landet ikke omgående indstiller afprøvningen af missiler. Det fremgår det af udtalelsen.

Siden begyndelsen af 2016 har Nordkorea gennemført to atomprøvesprængninger og adskillige prøveaffyringer af missiler.

Mandag meddelte styret i Pyongyang, at et nyt ballistisk missil med kapacitet til at føre et "kraftigt atomsprænghoved" frem var blevet testet søndag.

Ifølge eksperter er missilet muligvis det hidtil mest langtrækkende, som det er lykkedes de nordkoreanske raketingeniører at fremstille.

Missilet holdt sig i luften i cirka 30 minutter, nåede en højde på over 2100 kilometer og tilbagelagde en distance på 787 kilometer, før det endte i Det Japanske Hav.

Nordkorea betegnede missiltesten som en succes.