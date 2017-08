FN vil afskære forsyning af våben til Islamisk Stat

Alle lande opfordres til at bremse forsyninger af våben til for eksempel IS og andre "terrorister".

FN vil gøre det sværere for Islamisk Stat (IS) og andre ekstremistiske grupper at anskaffe sig våben.

Blandt andet ved at anlægge sag mod leverandører og mærke våben for at gøre det nemmere at spore, hvorfra de stammer.

Det er Egypten, der i øjeblikket er medlem af Sikkerhedsrådet, som står bag forslaget.

- Dette er en af de første resolutioner, som sigter mod at forhindre terrorister i at erhverve våben, siger landets FN-ambassadør og nuværende formand for rådet, Amr Abdellatif Aboulatta.

At forsyne terrorister og terrorgrupper med våben er ifølge ambassadøren ligeså afskyelig en forbrydelse som et terrorangreb.

FN-landene opfordres til at samarbejde om at eliminere ekstremisters mulighed for at bevæbne sig via sociale medier og internettet.

Dårligt sikrede våbenlagre, svage grænsekontroller og hemmelige handelsplatforme på nettet er med til at åbne mulighederne for at skaffe våben.

Det fortalte lederen af FN's organisation for narkotika og kriminalitet (UNODC), Juri Fedotov, inden afstemningen.

Juri Fedotov erkendte, at det er en kompleks opgave at forhindre våben i at falde i forkerte personers hænder.

- Der mangler koordination i og mellem lande og regioner, nævnte han som én af flere udfordringer.

Emmanuel Roux, en repræsentant for Interpol, fortalte Sikkerhedsrådet, at våben anvendt i krigszoner ofte dukker op på gaderne i storbyer.

Han tilføjede, at lovlige produkter forvandles til sprængladninger, og at våben produceret for årtier siden er til salg på netsider, der henvender sig til kriminelle.