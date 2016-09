Angrebet på en nødhjælpskonvoj har været dramatisk for FN, der nu stopper med at køre lastbiler med nødhjælp ind til Syrien.

FN-talsmand: Nødhjælpsangreb er mulig krigsforbrydelse

- Der var en vis optimisme, siger den danske FN-talsmand Jens Lærke om dagen, hvor kolonnen fik endeligt "ok" til at køre ind i det krigshærgede land.

Men håbet blev ifølge Jens Lærke til en "mørk dag i Syriens historie". Kolonnen blev ramt af et luftangreb, bedst som hjælpen var nået frem til den Røde Halvmåne-lagerhal ved Aleppo, hvorfra den skulle fordeles.

- Vi er stadig ved at finde ud af de præcise omstændigheder. Men vi ved med sikkerhed, at ham, der er leder af den lokale Røde Halvmåne-afdeling, blev dræbt.

- Der er også flere andre - både Røde Halvmåne humanitære arbejdere, men også lastbilchauffører, der er ansat af FN - der mistede livet, siger Jens Lærke.

FN fordømmer angrebet. Og er der tale om et bevidst angreb på kolonnen, skal de ansvarlige for angrebet stilles for en dommer og dømmes, lyder det.

- Vi har sagt, at hvis angrebet efter en tilbundsgående undersøgelse viser sig at være et velovervejet angreb på en humanitær organisation, så er det en krigsforbrydelse, siger Jens Lærke.

Angrebet på kolonnen mandag tyder på, at aftalen mellem USA og Rusland om en midlertidig ophævelse af krigshandlingerne i Syrien, er faldet til jorden.

Men angrebet får også alvorlige konsekvenser for de civile i Syrien. Ikke bare må de 78.000 personer, der skulle have modtaget nødhjælpen, undvære. Fire planlagte fremtidige kolonner med nødhjælp fra FN bliver nu også suspenderet.

Jens Lærke forsikrer, at der forsat vil komme nødhjælp til dele af Syrien. Men de store mængder, som kolonnerne med lastbiler kan transportere, er der sat midlertidigt stop for.

- Vi har suspenderet de her konvojer, hvor store lastbiler kører gennem konfliktområder for at levere nødhjælp til konfliktområder, siger han.

FN vil dog fortsætte med at kaste nødhjælp ned fra fly i det nordøstlige Syrien til områder, der er belejret af Islamisk Stat. Men skuffelsen over krigens parter er til at tage og føle på.

- Vi informerede alle de krigsførende parter inde i landet om, at nu sætter vi en nødhjælpskonvoj til den her by, så de var klar over det, og den ikke bliver taget for et militært mål. Der fik vi så forsikringer om, at det havde de alle sammen forstået, siger Jens Lærke.

Angrebet mod nødhjælpskolonnen har mødt stor fordømmelse, blandt andet fra den danske udenrigsminister Kristian Jensen (V).