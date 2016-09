FN suspender nødhjælpstransporter til Syrien

USA giver Syriens regering og Rusland skylden for angrebet, der finder sted under, hvad der skulle have været en våbenhvile mellem de krigsførende parter i Syrien.

FN meddeler, at alle nødhjælpstransporter til Syrien suspenderes, efter at en nødhjælpskolonne til byen Aleppo er blevet angrebet.

- Som et øjeblikkeligt indgreb er øvrige kolonnebevægelser i Syrien blevet suspenderet for nu, mens vi afventer flere vurderinger af sikkerhedssituationen, siger Jens Lærke, den danske talsmand for FN's humanitære hjælp ifølge nyhedsbureauet AFP.

Præsidenten for Den Internationale Røde Kors Komite, Peter Maurer, siger, at angrebet kan ramme det humanitære arbejde i Syrien alvorligt.

- Gårsdagens angreb var en åbenlys krænkelse af folkeretten, og det er uacceptabelt.

- At undlade at beskytte nødhjælpsarbejdere og de rammer, de arbejder inden for, kan give alvorligt bagslag for det humanitære arbejde i landet, konstaterer han ifølge Reuters.

Nødhjælpskolonnen havde ventet i cirka en uge på at kunne køre ind med nødhjælp fra den tyrkiske grænse til Aleppo, omfattede lastbiler fra FN. Røde Kors og Røde Halvmåne.

Den danske udenrigsminister, Kristian Jensen (V), fordømmer mandagens flyangreb på nødhjælpskolonnen.

- Sådan et angreb er et komplet uacceptabelt brud med krigens love og alle humanitære principper. Angreb på nødhjælpskolonner gør det kun endnu vanskeligere at få bragt mad, vand, medicin og andet nødhjælp ind til en i forvejen stærkt nødlidende befolkning, siger han.

- Det er afgørende, at den syriske regering omgående og utvetydigt lever op til sit ansvar og garanterer humanitær adgang til den syriske civilbefolkning, som på sjette år lider under krigen i Syrien.

Nyhedsmedier melder trods våbenhvilen om tiltagende kampe i og omkring Aleppo tirsdag.