FN presser på for hurtig politisk aftale i DRCongo

Joseph Kabila har ikke udskrevet valg, efter at hans præsidentperiode udløb. Nu presser FN på for en løsning.

På vegne af Frankrig blev der stillet forslag om en udtalelse, der understreger, hvor vigtig en politisk løsning og en afholdelse af valg i landet er.

- Sikkerhedsrådet ser positivt på den vilje til kompromis og fleksibilitet, som de politiske ledere i DRCongo har udvist til at opnå fred, stabilitet, udvikling og styrkelse af demokratiet i landet, skriver de i en enstemmig udtalelse.

- Vi beder alle aktører i DRCongo om at fortsætte den indstilling i den videre samtaler mellem parterne.

Sikkerhedsrådet opfordrer videre til, at alle de parter, der endnu ikke har deltaget i de politiske forhandlinger om det fremtidige valg, kommer til forhandlinger.

AFP skriver, at det søndag lykkedes for den romersk-katolske kirke at fremlægge en plan for, hvornår et kommende valg skal afholdes. Valget skal ske senest ved udgangen af 2017.

Indtil da forbliver Joseph Kabila som præsident.

DRCongo har været præget af store uroligheder, efter at Joseph Kabila ikke har udskrevet valg.

Det har blandt andet betydet, at demonstranter er gået på gaden for at vise deres utilfredshed.

Det har efterfølgende fået præsidenten til at sende militæret på gaden.

Demonstrationerne har ført til kampe mellem demonstranter og militæret, hvor flere civile er døde.

Joseph Kabila overtog præsidentposten i 2001 efter sin far, der blev snigmyrdet.