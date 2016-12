FN-observatører overvåger nu evakueringen fra Aleppo

En række FN-observatører er på plads i det østlige Aleppo i Syrien for at overvåge de besejrede oprøreres tilbagetrækning og evakueringen af civile.

- 31 medarbejdere er nu tilknyttet overvågningen, siger Jens Lærke, som er talsmand for FN's humanitære agentur.

Observatørerne er både nationale og internationale medarbejdere.

Ifølge Den Internationale Røde Kors Komité er omkring 34.000 mennesker blevet evakueret fra den udbombede by, efter at evakueringer af civile og oprørere begyndte for en uge siden.

Røde Kors' general sekretær i Danmark, Anders Ladekarl, fortæller, at der stadig er tusindvis af mennesker i den østlige del af Aleppo, som venter på at blive hentet af busser. Røde Kors kender ikke det nøjagtige antal.

Det østlige Aleppo har været kontrolleret af oprørere.

- Der er stadig tusinder tilbage, og vi mener, at det tidligst vil være i morgen, at evakueringen slutter, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Det vil kun kunne lade sig gøre, hvis vi får lov til at fortsætte både i aften og i nat, siger han til Ritzau.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyste onsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det syriske regime nu har kontrol over næsten hele Aleppo.

Oprørernes tilbagetrækning fra byen markerer den største sejr for præsident Bashar al-Assads styrker i den næsten seks år lange borgerkrig.