FN-mægler: Angreb i Syrien skal holde krigen kørende

Angreb mod syriske sikkerhedsstyrker havde til formål at afspore forsøg på at skabe fred, mener FN-udsending.

Et selvmordsangreb mod det syriske regimes sikkerhedsstyrker i byen Homs overskyggede lørdag de samtaler som FN's særlige udsending for Syrien har med flere af de stridende parter.

FN-mægler Staffan de Mistura beskylder de ansvarlige bag angrebet for bevidst at ville afspore forsøget på at få sat en stopper for borgerkrigen.

At parter i krigen forsøger at modarbejde forsøget på at opnå en varig fred i den lange borgerkrig er ifølge en erklæring fra de Mistura forventeligt.

- Det er i alle parters interesse, som er modstandere af terrorisme og indstillet på en politisk proces i Syrien, ikke at tillade disse forsøg på at lykkes, udtaler han fra Genève, hvor FN mandag indledte nye forhandlinger.

Det er uklart, hvem der står bag lørdagens angreb. Ifølge Reuters blev over 40 personer dræbt.

Blandt ofrene var en højtstående leder i militæret. Ifølge nyhedsbureauet AFP en af præsident Bashar al-Assads fortrolige.

Tahrir al-Sham, en cirka et år gammel alliance af jihadistgrupper, som er modstander af samtalerne i den schweiziske hovedstad, oplyste, at angrebet blev udført at fem selvmordsbombere.

Gruppen hyldede det med ordene "takket være Gud", men afstod fra utvetydigt at tage skylden for angrebet.

Den syriske regerings chefforhandler i Genève, Bashar al-Ja'afari, forlangte lørdag, at oppositionen tager afstand fra angrebet.

- Enhver som ikke fordømmer dette terroristangreb, er medskyldig i terror og som sådan vil de blive behandlet, sagde han.

Den Høje Forhandlingskomité (HNC), der er den største syriske oppositionsgruppe, fordømte efterfølgende angrebet.

Men et medlem af HNC's delegationen hævdede, at præsident al-Assads styrker i virkeligheden stod bag angrebet.

Angiveligt skulle de have haft det motiv, at det efterfølgende luftangreb skulle vise præsidentens handlekraft for omverdenen.

Staffan de Misturas første opgave er at få parterne til at blive enige om et forløb for fredsforhandlinger.

Men missionen er dømt til at mislykkes, antyder en ledende vestlig diplomat til Reuters.

- I virkeligheden sker der intet, siger personen.