FN frygter for 100.000 civiles skæbne i syrisk by

Zeid Ra'ad al-Hussein, der er menneskerettighedschef for FN, opfordrer indtrængende alle parter i kampen mod Islamisk Stat til at træffe foranstaltninger, så civile kan blive skånet.

Han siger, at der stadig er mindst 100.000 civile fanget i Raqqa.

- Civile må ikke blive ofret for en hurtig militær sejr, siger Zeid, som understreger, at antallet af dræbte formentlig er højere end det tal, som FN har opgivet.

USA's forsvarsminister, Jim Mattis, sagde i sidste uge, at arabere udgør 80 procent af den styrke, som skal indtage Raqqa, der er Islamisk Stats selverklærede hovedstad.

Amerikanerne har forud for offensiven haft travlt med at berolige Tyrkiet, som er dybt bekymret over, at kurdere har en nøglerolle i området, og at de har fået våben af amerikanerne.

Tyrkiet, der har en af de største militære styrker i Nato, anser de kurdiske YPG-militser for at være allierede med den ekstreme kurdiske PKK-bevægelse i Tyrkiet.

PKK kæmper for en løsrivelse af det sydøstlige Tyrkiet, som derfor længe har argumenteret for, at USA ikke skal støtte dem.