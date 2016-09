FN er klar til at køre nødhjælp ud til syrerne igen

Kun et døgns tid efter, at FN besluttede at suspendere alle landtransporter af nødhjælp til Syrien, melder organisationen sig igen klar til at sætte nødhjælpskonvojerne i gang.

- Forberedelserne af konvojerne er nu genoptaget, og vi er klar til at levere hjælp til de belejrede og vanskeligt tilgængelige områder snarest muligt, lyder det i en meddelelse fra FN's kontor for koordination af nødhjælp, OCHA.

Angrebet mandag aften fandt sted, netop som mad, medicin og andre fornødenheder var ved at blive læsset af lastbilerne ved et lagerlokale i Aleppo-provinsen.

Blandt de dræbte er medarbejdere fra hjælpeorganisationen Syrisk Røde Halvmåne og flere frivillige.

Nødhjælpskonvojen havde ventet omkring en uge på at få de nødvendige tilladelser til at kunne køre ind med nødhjælp fra den tyrkiske grænse til Aleppo.

Den omfattede lastbiler fra FN, Røde Kors og Røde Halvmåne.

USA giver Syriens regering og Rusland skylden for angrebet.

Den mistanke bestyrkes af, at Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyser, at angrebet kom fra luften. Det peger i retning af, at syriske eller russiske fly stod bag.

Derimod antyder Rusland onsdag, at USA muligvis står bag angrebet, fordi der ifølge russerne fløj et ubemandet amerikansk dronefly i luften over det pågældende sted omkring den tid, hvor angrebet fandt sted.