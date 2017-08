FN-chef frygter for pressefrihed i USA efter Trumps udfald

- Der er sket en meget chokerende vending. I sidste ende kan det blive farligt, siger Zeid Ra'ad al-Hussein.

FN-chefen peger på, at pressefriheden ikke blot er en grundpille i den amerikanske forfatning. Det er også en frihed, som landet har forsvaret flittigt.

Bemærkningen fra al-Hussein falder, efter at Trump i sidste uge vakte opsigt med sin kritik af forskellige mediers dækning af racevold i Virginia.

På et politisk møde i Phoenix langede Trump 22. august ud efter journalister, som han kaldte "helt og aldeles uhæderlige mennesker".

Han beskyldte reportere, som "ikke elsker vort land", for at være den sande årsag til splittelsen i USA.

- Det er på tide, at vi udstiller og udfordrer de uærlige medier for den rolle, de spiller i at splitte landet. Og ja, de forsøger i øvrigt at stjæle vor historie og arv, sagde Trump.

Folk i det store publikum svarede med jubel: "CNN stinker! CNN stinker!"

I Charlottesville i delstaten Virginia påkørte og dræbte en mand 12. august en kvinde, der deltog i en demonstration mod tilhængere af hvidt overherredømme og andre nationalister fra den yderste højrefløj.

Umiddelbart efter de dramatiske begivenheder sagde Trump, at volden kom "fra mange sider".

Efterfølgende blev Trump stærkt kritiseret for ikke klart at have fordømt de nynazister, medlemmer af Ku Klux Klan og ekstremister, som tog del i urolighederne.

Et par dage senere uddybede Trump, at man "på den ene side havde en gruppe, som var meget slem", og på den anden "en meget voldelig".