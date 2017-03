En tamilsk kvinde beder i et hindutempel i Sri Lankas hovedstad, Colombo. For landets hundredtusinder tamiler klinger regeringens løfte om en forsoningsproces efter borgerkrigen hult. (Arkivfoto)

Artiklen: FN bekymret over brug af tortur i Sri Lanka

FN og menneskeretsaktivister har beskyldt Sri Lankas militær for at være ansvarlige for drab på tusindvis af mennesker i de sidste uger af landets 26 år lange borgerkrig mellem tamilske separatister og regeringsstyrker.

Krigen sluttede i 2009. Langt størstedelen af de dræbte under den afgørende offensiv er tamiler.

I den nye rapport kræver FN, at Sri Lankas regering fastsætter en klar tidsplan for retsforfølgelse af alle, der har begået overgreb under borgerkrigen.

Der bliver stadig anmeldt nye tilfælde af overdreven magtanvendelse, tortur, tilfældige anholdelser og andre overgreb til Sri Lankas myndigheder, skriver FN.

I rapporten får Sri Lankas regering kritik for, at der hersker en "kultur af straffrihed" for de ansvarlige bag tortur og anden mishandling.

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, siger, at Sri Lanka har gjort "bekymrende langsomme" fremskridt i arbejdet med at gøre op med fortiden.

- Jeg opfordrer indtrængende regeringen og befolkningen i Sri Lanka til at prioritere retfærdighed og forsoning for at sikre, at fortidens rædsler bliver håndteret og aldrig kommer igen, udtaler han i rapporten.

Mindst 100.000 mennesker har mistet livet i den langvarige konflikt mellem De Tamilske Tigre og Sri Lankas regering, der endte for otte år siden.

FN har presset på for at få undersøgt beskyldninger om, at omkring 40.000 civile tamiler blev slået ihjel alene i krigens sidste måneder, da militæret gennemførte sin store offensiv.