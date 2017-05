FN-ambassadør vil indføre sanktioner mod Nordkoreas venner

Den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, siger inden mødet, at USA arbejder sammen med Kina, der er det nordkoreanske styres vigtigste allierede, om at indføre nye sanktioner mod Kim Jong-uns styre.

FN's Sikkerhedsråd var tirsdag samlet bag lukkede døre for at diskutere, om der skal indføres nye sanktioner mod Nordkorea, efter at styret i det asiatiske land gennemførte endnu en missiltest søndag.

Hun siger også, at alle lande må sige fra over for Nordkorea, hvis ikke de selv vil rammes af sanktioner.

- Vi bør alle sende et signal til Nordkorea om, at nu er det nok. Dette er ikke tiden til at fjolle rundt. Det her er alvorligt. Disse trusler er ikke velkomne, sagde Haley før mødet i New York City.

- Vi vil sikre, at alle ved, hvis I hjælper Nordkorea. Og vi vil målrette sanktioner mod jer, hvis I gør, siger Haley.

I 2016 vedtog rådet to resolutioner om sanktioner for at øge presset på Nordkorea. I alt er det sket seks gange, siden Nordkorea i 2006 foretog sin første atomtest.

Men sanktionerne har ikke haft den ønskede effekt. Siden begyndelsen af 2016 har Nordkorea gennemført to atomprøvesprængninger og adskillige prøveaffyringer af missiler.

Mandag meddelte styret i Pyongyang, at et nyt ballistisk missil med kapacitet til at føre et "kraftigt atomsprænghoved" frem var blevet testet søndag.

Ifølge eksperter er missilet muligvis det hidtil mest langtrækkende, som det er lykkedes de nordkoreanske raketingeniører at fremstille.

Missilet holdt sig i luften i cirka 30 minutter, nåede en højde på over 2100 kilometer og tilbagelagde en distance på 787 kilometer, før det endte i Det Japanske Hav.

FN har tidligere forbudt Nordkorea at udvikle atom- og missilteknologi.