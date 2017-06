FN-ambassadør: Trump tror på at klimaet forandrer sig

USA's præsident, Donald Trump, "tror på at klimaet forandrer sig", og at forurening er en del af forklaringen.

- Præsident Trump tror på, at klimaet forandrer sig, og han tror, at forurening er en del af sammenhængen, siger hun i et interview til CNN. Det vil blive bragt senere søndag på tv-kanalen.

- Trump "ved, at det forandrer sig, og at USA er nødt til at tage ansvar for det, og det er, hvad vi vil gøre", siger hun videre.

Torsdag bekendtgjorde Trump med brask og bram i en tale i Det Hvide Hus' have, at USA trækker sig ud af Paris-aftalen.

Han sagde, at det var for at leve op til sit kampagneløfte om "America First" - at sikre amerikanske arbejdere beskæftigelse i kulminer, i olieindustrien og i bilfabrikkerne.

- Bare fordi USA træder ud af en klub, så betyder det ikke, at vi ikke vil bekymre os om miljøet, påpeger Haley.

Vicepræsident Mike Pence gentog lørdag, at det ville have været kostbart for USA at forblive en del af Paris-aftalen.

- Ved at træde ud af Paris-klimaaftalen har præsident Donald Trump valgt at stille de glemte mænd og kvinder i Amerika forrest. Og det vil han altid gøre, sagde han.

Regeringens modstandere påpeger omvendt, at det kan blive meget kostbart ikke at slutte sig helhjertet til ideen om et samfund uden fossile brændstoffer.

De peger på, at vindmøller og solceller kan give arbejde til hundredtusinder af amerikanere.

Alle verdens store aktører har lovet at gå videre med Paris-aftalen uden USA.