FN advarer om eskalering af konflikt i Jerusalem

Israel installerede metaldetektorer ved indgangen til al-Aqsa-moskéen i Jerusalem, efter at to politibetjente blev skudt 14 juli.

Området ved Tempelbjerget, hvor skyderiet fandt sted, er særdeles omstridt, fordi det er helligt inden for kristendommen, islam og jødedommen.

Efterfølgende er den blodigste konflikt mellem israelere og palæstinensere i flere år brudt ud.

- Det er ekstremt vigtigt, at der findes en løsning på den forestående krise inden fredag, fortalte Nickolay Mladenov efter at have briefet FN's Sikkerhedsråd bag lukkede døre.

- Faren i området vil eskalere, hvis vi skal igennem endnu en fredagsbøn uden en løsning, siger han.

Han advarede samtidig om, at krisen muligvis vi sprede sig, hvis der ikke findes en snarlig løsning.

- Det her har potentialet til at få katastrofale konsekvenser langt ud over Den Gamle Bys mure, uden for Israel og Palæstina og uden for Mellemøsten, siger Mladenov.

De 15 medlemmer af Sikkerhedsrådet mødtes, efter at Sverige, Frankrig og Egypten havde indkaldt til mødet.

Den svenske FN-ambassadør, Carl Skau, skriver på Twitter efter mødet, at medlemmerne af Sikkerhedsrådet "er enige om behovet for en nedtrapning og fordømmelse af volden og en øjeblikkelig dialog om dæmpe spændingerne i Jerusalem".

Sikkerhedsrådet holder tirsdag dets kvartalsmæssige møde om situationen i Mellemøsten. Mladenov appellerer til, at medlemslandene "undgår at puste til ilden", når de afholder mødet.