Over store dele af USA var der i weekenden demonstrationer mod præsident Donald Trumps dekret, der giver indrejseforbud til statsborgere fra syv lande med en overvejende muslimsk befolkning. Her er det en demonstration i New York.

FN: Trumps indrejseforbud strider mod folkeretten

- Diskrimination alene på nationalitet er ulovligt ifølge menneskeretlige love, lyder det i en meddelelse fra Zeid Ra'ad al Husseins kontor.

- Det amerikanske forbud er også ondsindet og spilder ressourcer, som der er brug for i ordentlig terrorbekæmpelse, hedder det videre i meddelelsen på Twitter.

Præsident Donald Trump underskrev fredag aften et dekret, der blandt andet betyder et midlertidigt indrejseforbud for statsborgere fra Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen.

I løbet af weekenden skabte de nye bestemmelser stor forvirring i USA's lufthavne.

Først søndag aften fastslog det amerikanske ministerium for indenlandsk sikkerhed, at personer med opholdstilladelse i USA kan få lov at rejse ind, efter at de har været igennem et ekstra sikkerhedstjek.

Titusindvis af demonstranter i USA har protesteret mod indrejseforbuddet, der også har fået kritik fra en række lande.

Dekretet fra Det Hvide Hus indebærer også et midlertidigt stop for flygtninge i mindst 120 dage.

De to FN-organer, der har mest at gøre med flygtninge - FN's flygtningeagentur (UNHCR) og den Internationale Organisation for Migration (IOM) - udsendte lørdag en meddelelse, hvor de dog ikke kommenterede indrejseforbuddet eller flygtningestoppet direkte.

I stedet opfordrede UNHCR og IOM de amerikanske myndigheder til at "fortsætte deres stærke lederrolle og lange tradition for at beskytte dem, der flygter fra konflikt og forfølgelse".

De lovede også, at de vil "engagere sig aktivt og konstruktivt med den amerikanske regering for at beskytte dem, der har mest brug for det", skriver nyhedsbureauet AFP.