FN: Syriske krigsfly kastede giftgas over byen Khan Sheikhoun

Sarin er en meget stærk nervegas uden farve eller lugt, der klassificeres som et masseødelæggelsesvåben.

Det var et krigsfly fra Syriens regering, der 4. april i år kastede giftgassen sarin ned over byen Khan Sheikhoun, som ligger i Idlib-provinsen.

Angrebet i april kostede 83 mennesker livet, heriblandt kvinder og børn.

I slutningen af juni bekræftede den internationale vagthund OPCW, der undersøger kemiske våben, at sarin blev anvendt i angrebet.

Organisationen sagde dog ikke noget om, hvem der udførte angrebet.

FN-efterforskerne har desuden dokumenteret brugen af kemiske våben 33 gange i løbet af den syriske borgerkrig, der brød ud i 2011.

Mellem marts og juli skal den syriske regering have brugt kemiske våben syv gange.

- De syriske regeringsstyrker fortsatte et mønster med at anvende kemiske våben mod civile i områder, som var under oprørernes kontrol.

- I det groveste tilfælde brugte det syriske luftvåben giftgassen sarin i Khan Sheikhoun, Idlib, og dræbte dusinvis - de fleste af dem var kvinder og børn, hedder det i rapporten.

Ud af de 33 gasangreb, som FN's efterforskere har dokumenteret, er 27 blevet udført af præsident Bashar al-Assads regeringsstyrker - deriblandt syv angreb mellem den 1. marts og den 7. juli.

Det er ikke fastslået af FN's efterforskere, hvem der stod bag de resterende seks angreb.

Assad-regeringen har gentagne gange sagt, at dets luftvåben ved et angreb i Khan Sheikhoun ramte et våbendepot, som tilhørte oprørerne. Denne påstand afvises af FN's efterforskere.

Undersøgelsen er baseret på baggrund af interview med vidner, ofre og redningsfolk. Derudover er satellitbilleder og fotografier af bomberester blevet brugt.

Det er i øvrigt ikke kun brugen af kemiske våben i den syriske borgerkrig, hvor en række lande og grupper er involveret, der er blevet gennemgået af FN-efterforskerne.

Også et amerikansk luftangreb mod en moské i byen al-Jina, der kostede 38 personer - heriblandt børn - livet, bliver kritiseret.

- I al-Jina, Aleppo, tog amerikanske styrker ikke alle forholdsregler for at beskytte civile og civile objekter, da de angreb en moské i modstrid med international menneskeret, står der.