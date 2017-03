FN: Syrisk angreb på nødhjælpskonvoj var nøje planlagt

Ifølge undersøgelsen blev angrebet på konvojen, der dræbte mindst ti nødhjælpsarbejdere, udført med fuldt overlæg.

- De syriske luftstyrker havde en humanitær nødhjælpskonvoj som mål i det ydre Aleppo.

- Det var nøje planlagt og hensynsløst udført, lyder det.

En anden selvstændig FN-undersøgelse sagde i december, at den ikke var i stand til at placere skylden for angrebet, der tvang nødhjælpsgrupper til for en stund at stoppe den livsnødvendige nødhjælp.

I den fremlagte FN-undersøgelse onsdag lyder det også, at den syriske regering kastede bomber med klorin i det østlige Aleppo i 2016. Desuden blev civile henrettet.

Der er beviser for, at syriske kampfly smed "giftige industrielle kemikalier, inklusive klorin", står der i rapporten. Der er ifølge rapporten ingen indikationer på, at Rusland har brugt kemiske våben i byen.

Modsat har kommissionen fundet dokumentation for, at oprørsstyrkerne har angrebet civile i den vestlige del af byen, da den var under regeringens kontrol.

Da civile forsøgte at flygte fra oprørskontrollerede dele af Aleppo, blev de ifølge rapporten nogle steder "voldeligt forhindret" i at flygte af oprørsgrupper og brugt som menneskelige skjold.

Selv den aftale, der blev lavet mellem rivaliserende grupper om at evakuere indbyggere i Aleppo efter den fem måneder lange belejring, var et brud på menneskerettighederne.

- Forbrydelsen var den tvungne flytning af den civile befolkning, hedder det i undersøgelsen.