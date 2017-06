FN: Islamisk Stat bruger børn som våbenskjold i Mosul

Det siger FN's børneorganisation, Unicef, der tilføjer, at IS bruger børn som menneskeskjold i kampene mod Iraks hær.

Under meget farlige forhold sidder omkring 100.000 børn fast i den del af den irakiske millionby Mosul, som Islamisk Stat (IS) stadig har kontrol over.

Et tv-hold fra nyhedsbureauet Reuters så lørdag snesevis af lig på en gade ved frontlinjen.

Mange af de dræbte var børn, og det så ud til, at de var blevet skudt, mens de forsøgte at flygte fra IS-enklaven.

Unicef siger i sin erklæring, at nogle børn også tvinges til at kæmpe for IS.

Ydermere er hospitaler og sundhedsklinikker kommet under angreb.

- Vi får alarmerende rapporter om civile, herunder adskillige børn, der bliver dræbt i den vestlige del af Mosul, hedder det.

- Nogle meldes dræbt, mens de desperat forsøger at flygte fra kampene, der intensiveres time for time.

I sidste uge sagde FN, at der formentlig var omkring 200.000 civile i det IS-kontrollerede område. De mangler både mad, vand, medicin og sikkerhed.

Iraks hær gik med støtte fra den internationale koalition til angreb på Mosul i det nordlige Irak i efteråret 2016 for at tvinge IS ud af byen, som den islamistiske, militante bevægelse erobrede i 2014.

Det var fra en moske i byen, at IS i 2014 udråbte det selverklærede kalifat i de dele af Irak og Syrien, som dengang var under IS-kontrol.

I januar i år havde den irakiske hær erobret det østlige Mosul, men der har siden været hårde kampe i millionbyens vestlige del.

Omkring 700.000 mennesker, en tredjedel af byens befolkning inden IS rykkede ind, er flygtet fra Mosul.