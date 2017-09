FN: Flygtningelejre for rohingyaer mangler massiv hjælp

Det stigende antal rohingya-muslimer, der flygter fra Myanmar til Bangladesh, får FN til at advare om, at nødhjælpsorganisationer skal opprioritere deres indsats.

Beskeden kommer samtidig med, at FN har optrappet sin fødevarehjælp til Cox's Bazar distriktet i Bangladesh, hvor rohingyaerne opholder sig i overfyldte interimistiske lejre.

Det oplyser FN's Verdensfødevareprogram (WTP) i en pressemeddelelse.

FN vurderer, at 313.000 mennesker har krydset grænsen til Bangladesh, og at tallet kan stige til 400.000 i den kommende tid.

Rohingya-muslimerne er et muslimsk mindretal i det overvejende buddhistiske Myanmar. FN siger, at de er udsat for massiv undertrykkelse af styret i Myanmar.

De betragtes som illegale indvandrere, selv om de har boet i landet i flere generationer. De har ikke ret til at få statsborgerskab i landet.

Voldelige uroligheder i Myanmar har sat gang i masseudvandringen til Bangladesh. De begyndte, da rohingya -oprørsgruppen Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) angreb politi og militær.

Det fik militæret til at lancere en modoffensiv, som det selv kalder "en rydningsoperation".

FN's menneskerettighedschef, Zeid Ra'ad al-Hussein har kaldt operationen et "skoleeksempel på etnisk udrensning".

Han har anklaget Myanmar for "et systematisk angreb" mod den muslimske minoritet.

FN's fødevareprogram efterspørger mindst 92 millioner kroner for at kunne optrappe indsatsen i lejrene og sikre sikkerheden i de næste fire måneder.

Danmark har bidraget med 20 millioner kroner til fødevareprogrammets indsats i Bangladesh samt med 6,2 millioner kroner til FN's Flygtningehøjkommissariatet (UNHCR), der arbejder på begge sider af grænsen mellem Bangladesh og Myanmar.

Samtidig har Danmark bidraget til at sikre en aftale, der betyder, at Røde Kors kan få adgang til Rakhine-delstaten i Myanmar, hvor størstedelen af rohingya-muslimerne lever.

Myanmar ledes af modtager af Nobels fredspris, Aung San Suu Kyi, hvis officielle titel er statsrådgiver. Hun er blevet stærkt kritiseret internationalt for militærets hårde kurs over for rohingyaerne.