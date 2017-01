FN: Civile er i ekstrem fare i den irakiske storby Mosul

- Vi håber, at man vil gøre alt for at beskytte de hundredtusinder af mennesker, som bor på den venstre side af floden Tigris. Vi ved, at de er i ekstrem fare, og vi frygter for deres liv, siger Lisa Grande, som er koordinator af FN's nødhjælp i Irak.

Mosul er Iraks næststørste by. Den blev indtaget af Islamisk Stat ved en lynoffensiv i juni 2014, da den ekstremistiske bevægelse overtog kontrollen over en tredjedel af Iraks territorium.

- Meldingerne fra det vestlige Mosul er stærkt urovækkende. Hjælpearbejderne er ikke i stand til at nå ind til områderne, men alting tyder på, at situationen er blevet stærkt forværret, siger Grande.

Priser på basale varer er steget, og FN har fået meldinger om, at forsyningerne af elektricitet og vand er usikre, og at mange familier kun har mulighed for at spise et måltid om dagen.

- Nogle familier er tvunget til at brænde møbler for at kunne holde sig varme, siger Grande.

Hvis Islamisk Stats folk forskanser sig i boligområder, er der en overhængende fare for, at koalitionens bomber vil ramme civile.

Mens Islamisk Stat har haft kontrol med byen har en del skoler været lukket i op til to år, og piger har haft forbud mod at gå i skole og mod at uddanne sig.

- Efter et to år langt mareridt er det et afgørende øjeblik, hvor børnene i Mosul kan genvinde deres skolegang, og deres håb for en bedre fremtid, skriver Unicef i en presseerklæring.