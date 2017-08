FN: 3,8 million er på flugt fra vold i DRCongo

- Der mangler mad og tøj til 1,4 million, som er tvunget væk fra deres hjem i Kasai, siger George Okoth-Obbo fra ledelsen i FN's flygtningeorganisation UNHCR.

- De fordrevne har brug for at komme i ly - navnligt børnene, der sover under forhold, der trodser enhver beskrivelse, siger Okoth-Obbo under et besøg i det krigshærgede land.

Yderligere 33.000 congolesere er flygtet fra Kasai til nabolandet Angola.

- Forholdene i Kasai er i dag så dårlige, at vi ikke kan tilskynde de fordrevne til at vende hjem, påpeger Okoth-Obbo.

Volden i Kasai blev udløst for et år siden, da en lokal oprørsleder blev dræbt.

Over 3000 er blevet dræbt under de voldelige uroligheder.

I den sydøstlige provins Tanganyika har kampe mellem forskellige folkegrupper ført til, at tusinder er flygtet - navnligt fra Kivu-regionen.

Samtidig har DRCongo taget imod en halv million flygtninge fra kampe i Burundi, Rwanda, Sydsudan og Den Centralafrikanske Republik.

En FN-rapport tidligere i denne måned, som blandt andet dokumenterede drab på over 60 børn, advarede om, at der er fare for "etniske udrensninger" i DRCongo.

Rapporten var baseret på interview med 96 personer, som var flygtet fra provinsen Kasai til nabolandet Angola.

Flygtningene beretter om vold af militsen Bana Mura, som støttes af sikkerhedsstyrkerne i landet.