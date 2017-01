Sidste år omkom 5000 migranter på havet ifølge den internationale organisation IOM. Over 181.000 mennesker blev registreret i italienske havne i 2016. Siden den 1. januar er der blevet registreret over 2300 nyankomne migranter og flygtninge i Italien.

FN: 180 savnes ved forlis Middelhavet lørdag

Antallet af savnede efter forliset blev tidligere antaget for at være betydeligt lavere.

Fire mennesker er fundet omkommet og næsten 180 andre savnes, efter at en båd med migranter og flygtning kæntrede ud for Libyens kyst, oplyser talsmænd for FN efter interviews med overlevende.

Omkring 110 migranter blev i weekenden meldt savnet af Den Internationale Organisation for Migration (IOM). Den italienske kystvagt rapporterede lignende tal fra ulykken, som skete i dårligt vejr 48 kilometer fra Libyens kyst.

Fire personer der blev reddet - to eritreere og to etiopiere - siger imidlertid, at der var over 180 mennesker om bord på træbåden, som havde to dæk.

Alle de ombordværende var fra Østafrika.

De overlevende siger, at motoren satte ud efter fem timers sejlads, hvorefter båden begyndte at tage vand ind. Flere og flere af de ombordværende blev trukket ned i havet, da den langsomt sank.

En af de overlevende siger, at han desperat kæmpede for at finde frem til sin hustru, som sad midt i båden.

De overlevende blev samlet op af et fransk krigsskib, efter at de havde tilbragt timer i vandet.

Kystvagten fortsatte en redningsaktion i området under vanskelige forhold efter mørkets frembrud.

Det franske krigsskib patruljerede for EU's grænseagentur i Middelhavet. Også to handelsskibe i området sejlede mod stedet, hvor båden kæntrede.

Sidste år omkom 5000 migranter på havet ifølge den internationale organisation.

Over 181.000 mennesker blev registreret i italienske havne i 2016.

På trods af vintervejret, som gør overfarterne over havet særligt farlige, så har de første uger af 2017 vist, at der er ikke tegn på, at færre begiver sig mod Europa.

Siden den 1. januar er der blevet registreret over 2300 nyankomne migranter og flygtninge i Italien.