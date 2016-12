FE: Rusland forbereder slå først-mulighed i Østersøen

- Og Rusland vil i de kommende år fortsat være en betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Vesten og Danmark, siger FE-chef Lars Findsen til Berlingske fredag.

Den 223 kvadratkilometer store russiske enklave, Kaliningrad, klemt inde mellem Polen og Litauen, spiller for tiden en central rolle i det sikkerhedspolitiske spil om Baltikum og Østersøen.

Ikke mindst fordi Rusland i Kaliningrad har opsat luftforsvarsmissiler med en rækkevidde på 250 kilometer og sømålsmissiler med en rækkevidde på 600 kilometer, som også kan ramme mål på land.

Af samme grund konkluderer Forsvarets Efterretningstjeneste i tjenestens netop offentliggjorte risikovurdering af verdenssituationen set med danske briller, at "Østersøregionen er blevet et væsentligt friktionsfelt mellem Rusland og NATO".

FE forklarer til Berlingske, at tjenesten anser Ruslands militære opbygning og modernisering i den vestlige del af landet og i Kaliningrad som et udtryk for, at Rusland vil forsøge at etablere "en slå først-mulighed" i regionen med konventionelle våben.

En strategi, som går ud på at opretholde en militær kapacitet til eksempelvis at kunne invadere et mindre land i Baltikum - uden dog nødvendigvis at gøre brug af den.

I risikovurderingen beskriver FE oprustningen som "militær signalgivning til USA og Nato om, at Rusland er klar til at håndtere den trussel, som Natos militære opbygning i Østersøregionen og Østeuropa efter Ruslands opfattelse udgør".