FBI-rapport: Clinton husker ikke briefinger om e-mails

Clinton siger, at hun set i bakspejlet fortryder, at hun brugte et privat e-mail-system som udenrigsminister.

Ifølge Clinton skyldes det, at hun fik en hjernerystelse i 2012. Det fremgår af en rapport, som det amerikanske forbundspoliti offentliggjorde fredag.

Den demokratiske præsidentkandidat, Hillary Clinton, har i en redegørelse til FBI sagt, at hun ikke husker alle briefinger, hun fik som udenrigsminister om behandlingen af følsomme og hemmelige oplysninger.

Rapporten omhandler de samtaler, som FBI førte med Clinton den 2. juli samt andre detaljer om deres undersøgelser af hendes brug af en privat e-mail-server, mens hun var amerikansk udenrigsminister.

Sagen om den private server har belastet Clinton i over et år og kan få indvirkning på hendes valgkamp mod republikaneren Donald Trump forud for præsidentvalget den 8. november.

Republikanerne har igen og igen kritiseret Clinton for skødeløshed på baggrund af sagen, og meningsmålinger viser, at mange vælgere er i tvivl om hendes troværdighed.

Clinton siger, at hun set i bakspejlet fortryder, at hun brugte et privat e-mail-system som udenrigsminister.

Det fremgår af den opsummerende FBI-rapport, at hun var blevet tilbudt en e-mail-adresse i Udenrigsministeriet, men at hun havde afslået.

Clinton har forklaret, at hun lod sig guide af embedsmænd fra ministeriet og ikke kendte til specifikke krav om hardware og software. Hun siger, at ingen stillede spørgsmål til hende om sagen, da hun sad på udenrigsministerposten.