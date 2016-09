FBI forsøger at opbygge retssag mod russiske hackere

Vi er nødt til at handle, lyder det fra embedsmænd, som dog forudser, at det bliver svært at indsamle beviser.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, intensiverer nu indsatsen for at finde beviser nok til at rejse tiltale mod de russere, som angiveligt har udført hackerangreb mod politikere og partier i USA.

Ifølge de amerikanske myndigheder er det dog svært at opbygge juridiske sager i sådanne tilfælde. Det skyldes, at de bedste beviser mod udenlandske hackere ofte er strengt fortroligt materiale.

Både Det Hvide Hus og det amerikanske udenrigsministerium har konkluderet, at de russiske hackere forsøger at påvirke præsidentvalgkampen i USA.

- At undlade at reagere på det her er ikke en mulighed. Det vil blot signalere svaghed og anspore russerne til at blande sig endnu mere, siger en unavngiven amerikansk embedsmand.

Rusland har benægtet enhver indblanding i hackerangrebene, der tilsyneladende har været rettet mod blandt andet Det Demokratiske Parti samt republikanske politikere.

Pressesekretær i Det Hvide Hus Josh Earnest erkender, at FBI står over for en svær opgave.

- Vi befinder os i uudforsket territorium, og præsidenten er meget interesseret i at forsøge at etablere nogle internationale standarder.

- Vi vil lade FBI indsamle beviser. Men jeg tror også, at FBI er bekendt med det faktum, at nogle af beviserne kan være nogle, som vi ikke er interesseret i at vise frem, siger han.

Både Demokraterne og Republikanerne har hidtil udtrykt utilfredshed med regeringens reaktion - eller mangel på samme - på russernes handlinger.

Torsdag anmodede den demokratiske senator Jeanne Shaheen ledelsen i Senatets udenrigsudvalg om en høring.

Hun ønsker at få undersøgt, om Rusland er i færd med at bruge den samme taktik i USA, som landet har brugt i Ukraine og Georgien for at påvirke valg.