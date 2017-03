Den amerikanske præsident, Donald Trump, returnerer til Det Hvide Hus, efter at han har tilbragt en weekend i Florida og med at tweete beskyldninger mod Barack Obama.

FBI-chef beder ministerium afvise Trumps angreb på Obama

Donald Trump påstod i weekenden uden nogen form for beviser, at hans forgænger aflyttede ham i hovedkvarteret Trump Tower.

Chefen for det amerikanske forbundspoliti (FBI), James Comey, har ifølge New York Times bedt justitsministeriet om at afkræfte præsident Trumps beskyldninger mod den tidligere præsident Barack Obama.

Det er den påstand, der ifølge en embedsmand i justitsministeriet har fået James Comey til at tage kontakt til ministeriet.

Ministeriet har dog ikke udsendt information om henvendelsen.

Over for New York Times har hverken justitsministeriet eller FBI ønsket at kommentere historien.

Ifølge amerikansk lovgivning skal en føderal domstol overbevises om, at en person er en agent for en fremmed magt, før en efterretningstjeneste kan få lov til at aflytte vedkommende.

Andre medier har tidligere skrevet, at FBI havde bedt om lov til at overvåge medlemmer af Trump-kampagnens kontakt til russiske embedsmænd.

Ifølge avisen The Guardian blev FBI's anmodning afvist.

Søndag har en lang række demokrater og ovenikøbet et par republikanere opfordret Donald Trump til at bakke sin påstand om Obamas aflytning op.

Præsident Trump er under pres, efter at det er kommet frem, at en række af hans topfolk har haft kontakt med Rusland sidste år.

Flere højtstående medlemmer af præsidentens stab har været i problemer på grund af en række samtaler med russerne sidste år.

Demokratiske politikere mener, at Trumps påstande om, at Obama har aflyttet ham, er en afledningsmanøvre, der skal fjerne fokus fra forbindelsen til Rusland.

Det samme har tidligere CIA-direktør Leon Panetta sagt.

Amerikanske efterretningstjenester har konkluderet, at Rusland forsøgte at blande sig i sidste års amerikanske præsidentvalg til Trumps fordel.

Det Hvide Hus har bedt Kongressen i USA om at undersøge, hvorvidt Barack Obama beordrede en aflytning af Donald Trump under valgkampen sidste år.