FBI anholder enken til mand bag Orlando-massakre

Enken til den mand, der skød 49 mennesker på homoklub, er anholdt for at hindre efterforskningen, siger kilde.

Enken, Noor Salman, blev anholdt i sit hjem uden for San Francisco i Californien. Hun ventes at blive stillet for en dommer tirsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

FBI og Noor Salmans advokat oplyser til tv-stationen ABC News, at hun vil blive sigtet for at have hindret efterforskningen og for at have hjulpet og skaffet materialer til en udenlandsk terrororganisation.

Politiets efterforskere afhørte Noor Salman i timevis, efter hendes mand havde dræbt 49 mennesker og såret 53 andre i natklubben Pulse. Ifølge New York Times har politiet tidligere vurderet, at hun ikke talte sandt.

Han blev efterfølgende selv dræbt i en skudveksling med politiet.

Et par dage senere oplyste FBI-direktør James Comey, at gerningsmanden hævdede at have forbindelse til en række militante islamistiske grupper, herunder al-Qaeda, Hizbollah, al-Nusra fronten og Islamisk Stat.

Ifølge FBI var der tale om både et terrorangreb og en hadforbrydelse.

Massakren forstærkede amerikanernes frygt for de angreb, som en enkelt "ensom ulv" kan gennemføre med relativt enkle midler - i visse tilfælde inspireret af grupper som Islamisk Stat.