FBI anholder chef og beskylder VW for at blåstemple snyd

Ledelsen i Volkswagen kendte alt til snydesoftware i dieselbiler, og den besluttede at holde det hemmeligt for USA.

- I stedet for at tale for at give disse oplysninger til amerikanske myndigheder valgte VW's ledelse at godkende en fortsat fortielse, hedder det i klagen.

FBI skriver, at Oliver Schmidt, en ledende medarbejder, gav disse informationer til koncernledelsen 27. juli 2015 eller omkring den tid.

Under præsentationen blev ledelsen forsikret om, at myndighederne i USA ikke kendte til, at man snød.

Volkswagen erkendte i efteråret 2015, at virksomheden havde installeret hemmeligt software i 11 millioner dieselbiler verden over.

Denne software gjorde det muligt at udlede kvælstofilte på et niveau, der var 40 gange højere end tilladt i USA.

Oliver Schmidt fremstilles i retten mandag, efter at han er blevet anholdt for konspiration om bedrageri.

Skandalen har kastet Volkswagen ud i en enorm krise.

Sagen har ført til milliardbøder, direktørens afgang og et stort fald i aktiekursen.

Den tyske bilkoncern har sagt, at den ikke vil kommentere FBI's klage.