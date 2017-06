FAKTA: Det handler EU og Kinas strid om

En stort anlagt erklæring, der skulle sende et signal om, at Kina og EU står sammen i kampen mod global opvarmning, er gået i vasken ved afslutningen af et topmøde mellem de to parter.

* Kina blev i 2001 medlem af Verdenshandelsorganisationen WTO (World Trade Organisation).

* Men en særlig bestemmelse for Kinas medlemskab betyder, at landet endnu ikke er anerkendt som fuldt udviklet markedsøkonomi.

* Kinas særstatus betyder blandt andet, at det er lettere for andre lande i WTO at dokumentere dumping fra kinesiske virksomheder og pålægge antidumpingtold for at udligne varernes pris.

* Fjerner man denne særstatus, kan Kina ikke kontrolleres på samme måde.

* EU vil ikke give Kina status af markedsøkonomi, fordi EU ikke anerkender prisdannelsen på det kinesiske marked. Man mener blandt andet, at Kina dumper priserne på stål.

* WTO er den eneste globale organisation, der tager sig af handelsregler mellem lande i verden.

Kilde: Udenrigsministeriet, Information, Financial Times.