Ex-spionchef: Comey var utilpas over middagsmøde med Trump

Han frygtede, at han kunne komme til at skade det amerikanske forbundspolitis uafhængighed.

USA's tidligere øverste efterretningschef James Clapper fortæller, at den fyrede chef for FBI, Jim Comey, følte sig ilde til mode under et middagsmøde med præsident Donald Trump.

Trump antydede tidligere fredag i et tweet, at han har en båndet optagelse af sit møde med Comey.

Clapper siger i et interview til tv-stationen MSNBC, at Comeys middagsmøde med Trump fandt sted i januar.

Den tidligere leder for National Intelligence havde talt med Comey i en anden anledning få timer før middagen i Det Hvide HUs.

- Han var utilpas ved det, siger Clapper.

For Comey frygtede, at det kunne komme til at se ud som om, at han var i færd med at kompromittere FBI's uafhængighed.

Demokrater i USA's kongres anklager Trump for at at have fyret Comey for at forhindre, at FBI undersøger, om præsidenten og hans folk samarbejdede med Rusland under valgkampen.

Ifølge USA's efterretningstjenester lykkedes det Rusland at hacke sig ind på Det Demokratiske Parti. Formålet var at skade præsidentkandidaten Hillary Clintons valgchancer og at sikre, at Trump blev valgt, skrev de i en rapport i januar.

Inden sin fyring bekræftede Comey over for et kongresudvalg, at FBI undersøger, om der har været en ulovlig forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland.