Europol: Igangværende cyberangreb er uden fortilfælde

Det europæiske politisamarbejde Europol kalder det globale cyberangreb, der menes at have påvirket 99 lande, for et angreb uden fortilfælde.

- Europols EC3 (Center mod cyberkriminalitet, red.) yder støtte til lande. Ransomware-angrebet er på et hidtil uset niveau og kræver international efterforskning, skriver Europol på Twitter.

It-sikkerhedsfirmaet Avast oplyser ifølge Reuters, at de har informationer om 57.000 tilfælde i 99 forskellige lande, hvor det er lykkedes virusset at snige sig ind på computere. Tidligere lød tallet for berørte lande på 74.

I toppen af hårdest ramte lande er Rusland, Ukraine, Taiwan og Kina.

Russiske banker, ministerier og jernbaner er blandt de ramte. Ruslands centralbank melder, at flere banker er ramt, og virusset kom ind på 1000 computere i indenrigsministeriet.

Myndighederne i Rusland afviser dog, at angrebet har skadet it-systemerne.

Også i Tyskland har Deutsche Bahn fået ubudne gæster fra cyberspace.

I Frankrig har bilproducenten Renault bekræftet, at man også her har haft uvelkomment besøg af ransomware. Konsekvensen er, at produktionen af biler er sat på pause, mens omfanget af mulige skader bliver undersøgt.

Ransomware betyder, at virussen tager data på computeren som gidsel. Når brugeren forsøger at se sin data, får brugeren en besked, der kræver en løsesum for at frigive brugerens data igen.

Slemt er det også i Storbritannien, hvor en række hospitaler blev inficeret fredag. Ifølge BBC er 40 hospitaler og klinikker blevet ramt rundt om i landet. Det har betydet aflyste operationer og konsultationer.