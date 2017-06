Europæiske lande sender hjælp til skovbrand i Portugal

EU aktiverer sin civilbeskyttelsesordning for at hjælpe til med at bekæmpe ilden.

En voldsom naturbrand i Portugal har fået EU til at aktivere en særlig ordning, så man kan hjælpe portugiserne med at få styr på flammerne.

- Frankrig har stillet tre fly til rådighed gennem EU's civilbeskyttelsesordning, og de vil hurtigt blive sendt afsted for at hjælpe de lokale redningsfolk, siger EU's kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides.

Spanien sendte søndag morgen to brandslukningsfly til Portugal.

Skovbranden brød af endnu ukendte årsager ud lørdag eftermiddag. Knap 600 brandfolk og 160 slukningskøretøjer blev sat ind for at få kontrol over flammerne.

Branden truer adskillige landsbyer.

Portugals præsident, Marcelo Rebelo, er taget til området og har mødtes med flere af dødsofrenes familier.