Omkring 10.000 demonstranter var samlet uden for USA's ambassade i London lørdag for at vise deres modstand mod Donald Trumps omstridte indrejseforbud, der gælder statsborgere fra syv lande.

Europæere demonstrerer mod Trumps indrejseforbud

Tusindvis af mennesker gik på gaden i storbyer i Europa for at vise deres modstand mod Trumps indrejseforbud.

I den britiske hovedstad, London, var omkring 10.000 mennesker mødt frem for at vise deres modstand mod Trumps politik.

- Skam dig, Theresa May, lød et af slagordene, der var rettet mod den britiske premierministers invitation til Trump, der efter planen skal til London og møde den britiske dronning, Elizabeth II.

Over 1,8 millioner mennesker har sat deres navn på en online-underskriftsindsamling, der opfordrer til at aflyse statsbesøget.

I Paris og Berlin var omkring tusind demonstranter mødt frem i hver by, mens nogle hundrede demonstranter viste deres modstand mod Trump i den svenske hovedstad, Stockholm, og i den spanske storby Barcelona.

Tidligere protester, som blev holdt dagen efter Trump underskrev dekretet om det kontroversielle indrejseforbud, tiltrak flere tusinder til demonstrationer over det meste af verden.

- Vi er her for at vise, at vi ikke accepterer had, siger den 20-årige amerikaner Michael Jacobs, der var en af medarrangørerne af demonstrationen i Paris.

Trump indførte i sidste uge indrejseforbud i USA for personer fra syv lande med hovedsageligt muslimsk befolkning. Nemlig Iran, Irak, Somalia, Sudan, Syrien, Yemen og Libyen.

Fredag beordrede en føderal dommer et midlertidig stop for indrejseforbuddet.