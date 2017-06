Etagebygning er styrtet sammen i Kenyas hovedstad

Et øjenvidne ved navn Kamau Mwangi oplyser til den kenyanske avis The Star, at beboerne i bygningen blev evakueret af politifolk ved 19-tiden mandag aften.

Det skete, efter at bygningen havde vist tegn på at kunne falde sammen.

- Men nogle folk sneg sig tilbage for at hente ejendele, før bygningen gav efter. Vi har ikke været i stand til at undersøge det, men vi mener, at nogle personer kan være fanget (i murbrokkerne, red.), siger Kamau Mwangi.