Erna Solberg står til at genvinde norsk statsministerpost

Den blå blok, der består af de to regeringspartier, Høyre og Fremskrittspartiet, samt støttepartierne, KrF og Venstre, står til at opnå 88 mandater af de i alt 169.

Og Erna Solberg, der er formand for Høyre, ser indtil videre ud til at kunne fortsætte på statsministerposten.

Det viser de seneste tal fra Valgdirektoratet, efter at flere end 80 procent af stemmerne er optalt.

- Fremskrittspartiet ser ud til at få et fantastisk valg, siger partiets formand, Siv Jensen, ifølge NTB.

- Men det svinger. Vi skal ikke indkassere sejren endnu, i hvert fald ikke med tanke på fire nye år i regering. Men det ser lovende ud, og vi har gjort vores del af arbejdet.

Den rødgrønne blok, der ledes af Arbeiderpartiets formand, Jonas Gahr Støre, står til at få 81 mandater.

Arbeiderpartiet står til at blive valgets store taber.

Ifølge NRK er partiet på vej mod sit dårligste valg i 16 år.

Arbeiderpartiet lå ellers stabilt i meningsmålingerne på hele 32 procent før sommeren.

Men herefter gik det galt, og med mere de 80 procent af stemmerne talt op ligger Jonas Gahr Støre og partiet til at få 27,5 procent af stemmerne.

- Ikke bare har han tabt en stor tilslutning, men regeringspartierne har holdt stand. Det er opsigtsvækkende, at Høyre og Fremskrittspartiet ikke ser ud til at være ramt af regeringsslitage i det hele taget, pointerer avisen Dagbladets kommentator.

Kort før prognosen blev offentliggjort, sagde Arbeiderpartiet-formanden, at han var tilfreds med valgkampen.

- Jeg føler, at vi har gjort det, vi kunne. Vi har stået sammen. Nu er det vælgerne, som afgør det, sagde han på vej ind til partiets valgfest.

Tre mindre partier ligger desuden og skvulper rundt omkring spærregrænsen.

Støttepartiet Venstre vipper blandt andet omkring de fire procent af stemmerne, der skal til for at sikre sig de - for den blå bloks sejr afgørende - mandater i Stortinget.

Ola Elvestuen, der er næstformand for partiet, kalder aftenen "ulidelig spændende".

- Det vigtigste for Venstre er, at vi kommer over fire procent. Det er umuligt at sige, hvor vi kommer til at ende, siger han ifølge nyhedsbureauet NTB.