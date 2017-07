Erdogan truer med at forlade klimaaftalen fra Paris

- Efter det skridt, Amerika har taget, har vi indtaget en holdning, der går i retning af, at vi ikke vedtager den i parlamentet, siger han efter G20-topmødet i Hamburg om aftalen.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, truer med, at Tyrkiet måske ikke vil ratificere klimaaftalen fra Paris.

USA's præsident, Donald Trump, meddelte tidligere i år, at USA træder ud af aftalen, der blev indgået i den franske hovedstad i 2015.

Stort set alle lande i verden bakker ellers op om den.

Erdogan siger, at da Tyrkiet gik med til aftalen, havde Frankrig lovet, at Tyrkiet ville være berettiget til kompensation for nogle af de økonomiske udgifter, som Tyrkiet vil få, når landet skal reducere sit udslip af CO2.

- Vi sagde dengang, at hvis det sker, så vil aftalen blive vedtaget i vort parlament. Men sker det ikke, bliver aftalen ikke vedtaget, siger Erdogan, der tilføjer, at aftalen endnu ikke er vedtaget af parlamentet i Ankara.

Præsidenten påpeger ifølge Reuters, at når USA træder ud af aftalen, så bringer det kompensationen til udviklingslande i fare.

Videre siger han, at han under topmødet i Hamburg tydeligt har fortalt Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og den franske præsident, Emmanuel Macron, om den tyrkiske position i sagen.

- Ikke for noget, men vi vil ikke vedtage noget i vort parlament, så længe de løfter, vi har fået, ikke holdes.

Videre siger Erdogan, at Frankrigs tidligere præsident François Hollande, der var præsident, da klimaaftalen blev indgået i 2015, lovede ham, at Tyrkiet i klimasagen vil blive klassificeret som et udviklingsland og ikke en industrialiseret økonomi.

Det vil indebære, at Tyrkiet vil få penge fra en global klimafond i stedet for at skulle betale til den.

Erdogan lader også forstå, at der er flere unavngivne lande, der er blevet kølige over for klimaaftalen. De har, siger han, "problemer" med den.