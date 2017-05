Erdogan ringer og ønsker Macron tillykke med et stærkere EU

Og det var også beskeden fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, da han mandag ringede til den 39-årige sejrherre i Paris for at ønske tillykke.

Sejren er vigtig for EU's fremtid, konstaterede Tyrkiets leder ifølge en udtalelse fra Erdogans kontor.

De to ledere blev enige om at mødes i forbindelse med et Nato-topmøde i Bruxelles. Her vil de blandt andet drøfte samarbejdet mellem EU og Tyrkiet, hedder det fra Erdogans stab.

Stats- og regeringscheferne for Natos medlemslande mødes 25. maj i den belgiske hovedstad.

Erdogan og Macron udtrykte begge en vilje til at styrke forholde mellem de to lande - og en vilje til at overvinde den seneste tids uenigheder mellem EU og Tyrkiet.

EU's forhold til Tyrkiet har været temmelig kompliceret i lang tid.

På den ene side må EU-landene konstatere, at en flygtningeaftale med Tyrkiet har betydet et reelt stop for migranter og flygtninge via Tyrkiet.

På den anden side vækker Tyrkiets fortsatte indblanding i tyrkeres liv i EU og regeringens udrensning og opgør med oppositionen store bekymringer i Europa.