Erdogan og Trump fører hårde drøftelser om Syrien

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, førte tirsdag drøftelser med den amerikanske præsident, Donald Trump, om Syrien i Det Hvide Hus. Trump understreger, at han ser frem til et styrket samarbejde med den tyrkiske leder i kampen mod terrorisme og for fred og sikkerhed i Mellemøsten.

Trump siger, at han vil føre lange og hårde diskussioner med Erdogan. Han betoner samtidig, at han har sikret sig, at militært udstyr, som Erdogan har bestilt i USA, kommer hurtigt frem.

Erdogan, der holdt et fælles pressemøde med Trump kort efter sin ankomst til Det Hvide Hus, betonede gennem en tolk, at det er vigtigt for den globale fred og stabilitet, at Tyrkiet har et godt forhold til USA.

Ved pressemødet blev det flere gange understreget, at de to lande står sammen i kampen mod terrorisme. Der er imidlertid spændinger omkring Syrien, hvor den amerikanske præsident har godkendt en leverance af våben til de kurdiske YPG-styrker

YPG kæmper mod den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS, men Tyrkiet anser YPG-styrkerne for at være en trussel mod Tyrkiets sikkerhed.

De har derfor længe argumenteret for, at USA ikke skal støtte dem, hvilket Erdogan understregede på mødet med Trump.

Ifølge Pentagon er det planen, at våbnene til YPG skal bruges til at generobre byen Raqqa.

Raqqa, som IS erobrede i 2014, er gruppens højborg i Syrien.

Tyrkiet har en af de største militære styrker i Nato, og Erdogan vil i Washington kæmpe for at vinde USA's forståelse for tyrkernes bekymringer.

Under den seks år lange konflikt i Syrien har samarbejdet mellem de to store Nato-lande været præget af træghed og udfordringer flere gange.