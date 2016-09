Artiklen: Erdogan foreslår flyveforbud over det nordlige Syrien

Erdogan foreslår flyveforbud over det nordlige Syrien

Tyrkiets præsident foreslår at oprette en sikker korridor for flygtninge i det nordlige Syrien.

- Vi arbejder på, at denne region erklæres for flyveforbudszone, siger han under G20-topmødet i Kina.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har foreslået at indføre en flyveforbudszone i det nordlige Syrien. Det skal ske for at beskytte flygtninge i området.

Erdogan tilføjer, at han har præsenteret forslaget for USA og Rusland.

Han tilføjer, at de tre lande vil forsøge at få en våbenhvile i stand i storbyen Aleppo. Det skal komme forud for den muslimske eid al-adha højtid i weekenden.

I en udtalelse betegner Erdogan den syriske præsident, Bashar al-Assad, som en "morder". Samtidig beskylder han de vestlige lande for at være "racistiske" i den måde, de håndterer flygtningekrisen.

Erdogan tilføjer, at Tyrkiet allerede har brugt et beløb svarende til 80 milliarder kroner på at tage sig af de omkring tre millioner syriske flygtninge, der har søgt tilflugt i Tyrkiet.

Det beløb stiger til omkring det dobbelte, når man medregner de penge, tyrkiske hjælpeorganisationer bruger på flygtninge.

Erdogan har flere gange opfordret til, at der oprettes en sikker korridor for flygtninge i det nordlige Syrien.

Tyrkisk-støttede oprørere har i løbet af den seneste uge presset Islamisk Stat væk fra grænseregionen mellem Tyrkiet og Syrien i det nordlige Syrien. Her har den militante gruppe i to år kontrolleret et større område.

Tyrkiske styrker har også været i kamp mod amerikanskstøttede kurdiske militser.