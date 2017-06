Erdogan får nej til at tale ved møde for tyrkere i Tyskland

Tyrkiet har bedt Tyskland om lov til, at præsident Recep Tayyip Erdogan taler ved et stort møde for tyrkere i Tyskland. Det skulle ske i forbindelse med G20-topmødet i næste uge i Hamburg.

- Vi fortæller tyrkerne, at vi er overbevist om, at en sådan optræden i Tyskland ikke er muligt, siger han under et besøg i Rusland.

Han henviser til paragraffer i den tyske grundlov.

En talsmand for forbundskansler Angela Merkel siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at den tyrkiske anmodning vil blive afslået.

Tidligere i år blokerede tyske myndigheder for, at tyrkiske ministre kunne tale ved møder for tyrkere i Tyskland.

Det var forud for en folkeafstemning i Tyrkiet om at give mere magt til den tyrkiske præsident. Det blev efterfølgende vedtaget med snævert flertal af de tyrkiske vælgere.

Dengang reagerede Erdogan og den tyrkiske regering ved at omtale de tyske ledere som nazister.

Tyrkiet har siden reageret ved at nægte tyske politikere at besøge tyske soldater, der har været udstationeret på en base i det sydlige Tyrkiet.

Den tyske regering meddelte herefter, at de tyske Nato-soldater trækkes ud af Tyrkiet.

Der bor cirka millioner tre mennesker med tyrkisk baggrund i Tyskland.