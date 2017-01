Præsident Erdogan i Tyrkiet erklærer efter angrebet på en natklub i Istanbul, at Tyrkiet agter at bekæmpe de personer, der står bag. (Arkiv)

Erdogan efter natklub-angreb: Vi vil holde hovedet koldt

Tyrkiets præsident beskylder gerningsmændene bag nytårsmassakren i Istanbul for at ville skabe kaos.

Han erklærer, at Tyrkiet agter at bekæmpe terrorgrupper helt til enden, men også at Tyrkiet vil holde hovedet koldt.

- De forsøger at skabe kaos, at demoralisere vort folk og destabilisere vort land med afskyelige angreb, der er målrettet civile. Vi vil bevare vore kolde hoveder som nation, stå mere sammen, og vi vil aldrig give plads for sådan et beskidt spil, siger præsidenten videre i sin skriftlige erklæring.

Erdogan siger ifølge det franske nyhedsbureau AFP også, at Tyrkiet bruger ethvert middel - lige fra militære til politiske og sociale midler - mod terrororganisationer og de lande, der støtter dem.

- Tyrkiet er fast besluttet på at fortsætte kampen og gøre, hvad end der er nødvendigt, for at sikre dets borgere og sikre freden i regionen.

Han går dog ikke i detaljer med, hvilke grupper eller lande han tænker på.