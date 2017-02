Erdogan: Spørgsmål om tid før IS er ude af Syriens al-Bab

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger søndag, at det er et spørgsmål om tid, før den syriske by al-Bab falder. Byen har længe været under Islamisk Stats (IS) kontrol.

- Al-Bab er belejret fra alle sider. Vores styrer er rykket ind i byen, siger Erdogan.