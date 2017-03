Erdogan: Fængslet journalist er tysk agent

Tyrkiets præsident beskylder Tyskland for at "hjælpe og huse terror". Forholdet mellem de to lande er i bund.

- Som en repræsentant for PKK, som en tysk agent har denne person i en måned gemt sig i det tyske konsulat, siger Erdogan ifølge det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

Tyrkiske myndigheder varetægtsfængslede mandag journalisten Deniz Yucel, der skriver for avisen Die Welt.

Han er tiltalt for at opildne til vold og for at stå bag propaganda og støtte til det forbudte kurdiske arbejderparti, PKK, som Tyrkiet betragter som en terrororganisation.

Journalisten har skrevet om en række lækkede e-mails, der stammede fra den tyrkiske energiminister, Berat Albayraks, private konto.

Ud over at være energiminister er Albayrak også præsident Recep Tayyip Erdogans svigersøn.

Deniz Yucel er den første tyske journalist, der er blevet tilbageholdt i forbindelse med den omfattende udrensning efter det mislykkede kupforsøg i landet sidste sommer

I interviewet med Anadolu beskylder Erdogan endvidere Tyskland for at "hjælpe og huse terror".

- De skal stilles for retten for at hjælpe og huse terror, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Præsidenten kritiserer, at tyske myndigheder har tilladt kurdiske ledere at tale ved demonstrationer og arrangementer i Tyskland. Men de har forbudt møder, hvor tyrkiske ministre ville tale til tyrkere bosat i Tyskland.

Han henviser til, at den tyske by Gaggenau valgte at aflyse et valgmøde med den tyrkiske justitsminister, Bekir Bozdag. Angiveligt blev mødet aflyst af sikkerhedshensyn.

Omkring halvanden million tyrkere, der bor i Tyskland, har stemmeret i Tyrkiet og kan stemme ved en folkeafstemning i næste måned om at ændre forfatningen og give Erdogan mere magt.

Både sagen om den varetægtsfængslede journalist og det aflyste valgmøde har skabt alvorlige spændinger i forholdet mellem Tyrkiet og Tyskland.