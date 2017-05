Engelske hospitaler meldes udsat for hackerangreb

En række hospitaler i England er blevet ramt af et hackerangreb. Det bekræfter den engelske afdeling af Storbritanniens sundhedsvæsen (NHS) over for avisen The Guardian.

Flere læger har beskrevet problemet på sociale medier. En af dem skriver:

- Vores hospital er nede. Vi får en besked, der siger, at vores computere nu er under deres (hackernes, red.) kontrol, og at vi skal betale et pengebeløb. Og nu er alt væk, lyder det ifølge The Guardian.

Hospitalet East and North Hertfordshire meddeler, at det er ramt.

- I dag, 12. maj, oplever forvaltningen store it-problemer, der menes at være forårsaget af cyberangreb, lyder det i en skriftlig udtalelse.

- Straks problemet blev opdaget, tog forvaltningen affære for at beskytte it-systemerne ved at lukke ned for dem. Det betyder også, at telefonsystemet ikke kan modtage opkald, skriver hospitalet.