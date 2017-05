Engelske hospitaler er under stort angreb fra hackere

I en erklæring fra NHS hedder det, at en række computere på hospitaler er blevet ramt af et ondsindet angreb med "ransomware".

Men det skønnes, at patientdata foreløbig ikke er berørt af angrebet.

- Dette angreb var ikke specielt rettet mod NHS, det berører organisationer fra en lang række sektorer, lyder det fra NHS Digital. Det er en enhed i sundhedsvæsnet i England, der behandler it-problemer.

Den virus, som har ramt computerne, menes at være en allerede kendt, som går under navnet Wanna Decryptor, skriver Reuters.

Den såkaldt ransomware angriber filer på computerne og låser dem. Typisk kræver hackerne, der står bag, penge for at dekryptere de ramte filer. Ellers vil de forblive utilgængelige.

Flere læger har beskrevet fredagens problemet på sociale medier. En af dem skriver:

- Vores hospital er nede. Vi får en besked, der siger, at vores computere nu er under deres (hackernes, red.) kontrol, og at vi skal betale et pengebeløb. Og nu er alt væk, lyder det ifølge The Guardian.

Hospitalet East and North Hertfordshire, der er blandt de ramte hospitaler, fortæller:

- I dag, 12. maj, oplever forvaltningen store it-problemer, der menes at være forårsaget af cyberangreb.

- Straks problemet blev opdaget, tog forvaltningen affære for at beskytte it-systemerne ved at lukke ned for dem. Det betyder også, at telefonsystemet ikke kan modtage opkald, skriver hospitalet.

NHS er det offentlige sundhedsvæsen i England, Wales og Skotland. Det blev indført i Storbritannien efter Anden Verdenskrig.

NHS blev forbillede for det offentlige sundhedsvæsen i Danmark og det meste af Europa.