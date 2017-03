Endnu et tyrkisk vælgermøde er aflyst i Tyskland

Denne gang er der tale om et planlagt møde i den nordtyske by Hamburg, hvor den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, skulle have deltaget tirsdag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Et fjerde vælgermøde for tyrkere er blevet aflyst i Tyskland.

Møderne afholdes forud for en folkeafstemning om en forfatningsændring i Tyrkiet, som vil give landets præsident mere magt.

Og beslutningen om at aflyse vælgermøderne har skabt en diplomatisk krise mellem de to lande, hvor Tyrkiet blandt andet har beskyldt Tyskland for at bruge nazimetoder.

En udtalelse, som kansler Angela Merkels stabschef mandag kaldte "totalt uacceptabel".

Forholdet mellem Tyskland og Tyrkiet er i forvejen blevet ringere efter et forfejlet kupforsøg sidste år.

Kritikere har siden beskyldt den tyrkiske præsident for at benytte kuppet til at rense ud hos politiet, domstolene, hæren og lærere på universiteter.