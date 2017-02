Endnu en ministerkandidat takker nej til Trumps jobtilbud

- Dette var en personlig beslutning baseret på private overvejelser og de væsentlige udfordringer, han står over for med at adskille sig selv og sine forretningsinteresser (fra embedet, red.), udtaler forsvarsminister James Mattis i en erklæring.

Han tilføjer, at administrationen snarest vil finde et alternativ til Philip Bilden.

- Selv om jeg er skuffet, så forstår og respekterer jeg hans beslutning og ved, at han vil blive ved med at arbejde for vores land på andre måder, siger forsvarsministeren.

Philip Bilden er en fremtrædende aktieinvestor, og da han blev nomineret til posten som USA's kommende flådeminister, blev der sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt han var i stand til at adskille sine forretningsinteresser og rollen som minister.

Ministeren for den amerikanske flåde tjener som øverste chef for både flåden og marinekorpset.

Med Philip Bildens beslutning står Donald Trump og forsvarsminister James Mattis nu uden officielt nominerede kandidater til at stå i spidsen for både flåden og hæren.

Tidligere på måneden trak Vincent Viola sit kandidatur til posten som minister for hæren.

Hans beslutning skyldtes ifølge AFP ligeledes potentielle interessekonflikter mellem hans omfattende investeringer og rollen som minister.

Donald Trump måtte også tidligere på måneden konstatere, at hans kandidat til posten som arbejdsminister, Andrew Puzder, takkede nej til jobbet.

Den nyudnævnte nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn blev tidligere på måneden også tvunget til at trække sig fra posten.

Det skete, efter at han blev anklaget for at lyve over for sine kolleger i Det Hvide Hus om hans kontakt med russiske topembedsmænd.