Endnu en mand anholdt efter koncertangreb i Manchester

Der er tale om en 25-årig mand. Ifølge tv-stationen BBC blev han anholdt i Old Trafford, der ligger øst for Manchester.

Politiet i Manchester har anholdt endnu en person i forbindelse med mandagens angreb i den britiske by.

Samtidig er politiet ved at gennemføre en ransagning på en adresse i forstaden Moss Side, skriver tv-stationen.

Dermed har politiet i alt anholdt 14 personer, hvoraf to er blevet løsladt igen.

Det vides ikke, hvad den 25-årige sigtes for i forbindelse med angrebet.

Men de 11 andre fængslede, der er mænd i alderen 18-38 år, er alle mistænkt for at have overtrådt den britiske terrorlovgivning.

Mandagens angreb menes at være udført af 22-årige Salman Abedi.

Han mistede livet i eksplosionen, der ramte Manchester Arena, hvor 21.000 personer havde været til en popkoncert med sangeren Ariana Grande. 116 blev såret i bombeattentatet.

Selv om politiets efterforskning skrider frem i højt tempo, kan det ikke udelukkes, at medlemmer af det netværk, som Abedi menes at have været en del af, fortsat er på fri fod.

Det udtalte Storbritanniens indenrigsminister, Amber Rudd, i et interview med tv-stationen BBC tidligere søndag.