En ud af fem: Mænd er bedre egnet til arbejde end kvinder

Omkring 20 procent svarer i rundspørgen, at mænd er bedre egnet til arbejde og skolegang.

Hver femte mener, at kvinder er mænd underlegne og bør være hjemmegående, viser en global undersøgelse af det britiske analyseinstitut Ipsos Mori udsendt tirsdag.

Kvinder lider ifølge tre af fire respondenter fortsat under både social, politisk og økonomisk ulighed.

Næsten alle de 17.550 adspurgte i undersøgelsen mener dog, at kvinder og mænd bør have samme rettigheder.

- Det er opmuntrende, at det store flertal af både mænd og kvinder verden over tror på lige muligheder. Samtidig mener de fleste, at der endnu ikke er skabt reel lighed, siger Kully Kaur-Ballagan fra Ipsos Mori.

Flere end halvdelen af de adspurgte kalder sig selv "feminister", men hver fjerde er "bange" for at tage kvinders rettigheder i forsvar.

Borgere fra 24 lande er blevet spurgt. De kommer fra blandt andet Brasilien, Canada, Indien, Storbritannien, Sverige og Canada.

Omkring halvdelen af deltagerne i Kina, Rusland og Indien siger, at mænd er kvinder overlegne. Mænd er bedre til at tjene penge og bedre egnet til at tage uddannelser, lyder deres dom.

Undersøgelsen kommer i anledning af kvindernes kampdag onsdag.